Australian Open, Berrettini ai quarti di finale (Di domenica 23 gennaio 2022) MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Matteo Berrettini approda per la prima volta ai quarti di finale degli Australian Open, primo Slam della stagione (montepremi 54,2 milioni di dollari) in corso sul cemento di Melbourne Park, nella metropoli Australiana. Il 25enne romano, numero 7 del ranking Atp e del seeding, continua la sua splendida corsa superando agli ottavi di finale lo spagnolo Pablo Carreno Busta, numero 21 del mondo e 19esima testa di serie. Bettettini si è imposto con il punteggio di 7-5, 7-6 (4), 6-4. Ai quarti l'azzurro dovrà vedersela con il 35enne francese Gael Monfils che ha battuto in tre set il serbo Miomir Kecmanovic per 7-5, 7-6, 6-3. Avanza anche Rafa Nadal (7-6, 6-2, 6-2 al francese Adrian Mannarino) che ha centrato il 45esimo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022) MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Matteoapproda per la prima volta aididegli, primo Slam della stagione (montepremi 54,2 milioni di dollari) in corso sul cemento di Melbourne Park, nella metropolia. Il 25enne romano, numero 7 del ranking Atp e del seeding, continua la sua splendida corsa superando agli ottavi dilo spagnolo Pablo Carreno Busta, numero 21 del mondo e 19esima testa di serie. Bettettini si è imposto con il punteggio di 7-5, 7-6 (4), 6-4. Ail'azzurro dovrà vedersela con il 35enne francese Gael Monfils che ha battuto in tre set il serbo Miomir Kecmanovic per 7-5, 7-6, 6-3. Avanza anche Rafa Nadal (7-6, 6-2, 6-2 al francese Adrian Mannarino) che ha centrato il 45esimo ...

