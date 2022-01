Australian Open 2022: Jannik Sinner alla prova Alex de Minaur. Spiccano Fritz-Tsitsipas e Halep-Cornet (Di domenica 23 gennaio 2022) Seconda giornata di ottavi di finale agli Australian Open, che coincide con il secondo lunedì dello Slam Australiano in corso di svolgimento a Melbourne Park. Vanno in scena le partite della parte bassa dei tabelloni maschile e femminile, e tutti i confronti hanno alto motivo di interesse, se non altro per ragioni sia storiche che stilistiche. E, in un caso, anche italiane. Quell’uno è Jannik Sinner: l’altoatesino sarà protagonista nella notte, non prima delle 4:30 italiane, contro l’ultimo rimasto dei padroni di casa, Alex de Minaur. 2-0 in favore del numero 10 del mondo il conteggio dei precedenti, in quella che è la possibilità di tornare nei quarti di un torneo dello Slam a poco meno di un anno e mezzo dal Roland Garros che lo impose in maniera definitiva ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022) Seconda giornata di ottavi di finale agli, che coincide con il secondo lunedì dello Slamo in corso di svolgimento a Melbourne Park. Vanno in scena le partite della parte bassa dei tabelloni maschile e femminile, e tutti i confronti hanno alto motivo di interesse, se non altro per ragioni sia storiche che stilistiche. E, in un caso, anche italiane. Quell’uno è: l’altoatesino sarà protagonista nella notte, non prima delle 4:30 italiane, contro l’ultimo rimasto dei padroni di casa,de. 2-0 in favore del numero 10 del mondo il conteggio dei precedenti, in quella che è la possibilità di tornare nei quarti di un torneo dello Slam a poco meno di un anno e mezzo dal Roland Garros che lo impose in maniera definitiva ...

