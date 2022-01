Attilio Fontana, la procura di Milano chiede l’archiviazione dell’indagine per autoriciclaggio e falso (Di domenica 23 gennaio 2022) La procura di Milano ha chiesto di archiviare l’inchiesta in cui il governatore lombardo Attilio Fontana è indagato per autoriciclaggio e falso. Toccherà ora a un giudice decidere il futuro del fascicolo sul presidente della Lombardia. La vicenda è quella della ‘voluntary disclosure‘ compiuta da Fontana in relazione a 5,3 milioni di euro che erano depositati su un conto a Lugano, “scudati” nel 2015, e in particolare riguardo a parte di quella somma, ossia 2,5 milioni, ritenuti dagli inquirenti frutto di presunta evasione fiscale. L’istanza firmata dai pm Paolo Filippini e Carlo Scalas e dal procuratore aggiunto Maurizio Romanelli, da quanto si è saputo, è stata inoltrata all’ufficio gip nei giorni scorsi dopo che la Svizzera non ha risposto a una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022) Ladiha chiesto di archiviare l’inchiesta in cui il governatore lombardoè indagato per. Toccherà ora a un giudice decidere il futuro del fascicolo sul presidente della Lombardia. La vicenda è quella della ‘voluntary disclosure‘ compiuta dain relazione a 5,3 milioni di euro che erano depositati su un conto a Lugano, “scudati” nel 2015, e in particolare riguardo a parte di quella somma, ossia 2,5 milioni, ritenuti dagli inquirenti frutto di presunta evasione fiscale. L’istanza firmata dai pm Paolo Filippini e Carlo Scalas e daltore aggiunto Maurizio Romanelli, da quanto si è saputo, è stata inoltrata all’ufficio gip nei giorni scorsi dopo che la Svizzera non ha risposto a una ...

