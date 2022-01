Sono in imbarazzo | questo è insopportabile Alfonso Signorini sbotta in diretta | valanga di accuse ad Alex Belli

(Di sabato 22 gennaio 2022) "Deliainper te”:ha preso le parti della Duran al GfVip dopo il confronto che il maritoha avuto con Soleil Sorge. L'ex corteggiatrice di Uomini e donne, infatti, all'attore ha detto: "Alcune cose mi hanno lasciato un po' confusa, sei uscito per recuperare il tuo matrimonio, ho trovato tutto un po' strano, le voci da fuori hanno urlato che è tutto un teatrino, ero la prima a volerti chiedere di prendere una posizione in questa storia”. Sconvolgente la risposta di: "Difendo a spada tratta la nostra amicizia, vado contro il mondo per starti vicino, sto combattendo una battaglia incredibile,arrabbiato anche con Delia perchè lei non capisce, ho trovato una donna che non riconoscevo più, ...

...d'ogni branca (incredibile quanti si autodefiniscano scienziati senza il minimo) che si ... Se dunque i dati ufficiali sul tema dei disturbi psichici dell'infanzia e dell'adolescenza non...Quando poi Alex è rientrato in studio, gli animi non si erano affatto placati e tra i due... non io": 'stoccata' a Katia Ricciarelli Insomma, un altro momento di grandeper Signorini ...Tensione altissima in studio durante la trentaseiesima puntata del GF Vip: volano insulti e parole grosse, la lite rischia di degenerare.Condividi su Questa sera, 21 gennaio 2021, alle ore 21,20 su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata in diretta del Grande fratello Vip 6. Il reality, condotto da Alfonso Signorini, è arrivato all ...