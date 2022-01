Selvaggia Lucarelli non ha capito che amore è un cane che viene dall’inferno

(Di sabato 22 gennaio 2022) «Non ce n’è uno di voi in questa stanza/ che riconoscerebbe l’neanche se si alzasse/ e ve lo mettesse nel culo», recitano i versi di una delle poesie più scanzonate di Raymond Carver, scritta dopo aver assistito a una lettura di Charles Bukowski. Sicuramente, a ignorare chesia «unche», per citare il titolo di una famosissima raccolta di quest’ultimo, è propriocon il suo querulo Crepacuore (Rizzoli). Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di gennaio 2022 Una faticosa ginnastica coniugale Mai autobiografia amorosa fu più sentimentalmente prosastica emente banale. La lezione del Pascal Bruckner di Luna di fiele, con tutta la sua poesia, è presa e buttata nel ...

Nelle scorse settimane infatti è finita al centro di un dibattito a proposito dei vaccini, scatenando la reazione die non solo .Genova - Un post disulla piattaforma social di Twitter contro un medico No Vax rischia di mettere nei guai il Bar Berto di piazza delle Erbe. Sta sollevando un polverone sui social l'intervento ...Nella serata di ieri Selvaggia Lucarelli pubblica un post che riprende quello di una dottoressa 'accusata' di essere una No Vax e di avere una posizione molto critica contro il green pass.