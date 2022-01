Morti sul lavoro, Osservatore Romano: "Una strage insopportabile" (Di sabato 22 gennaio 2022) Quella dei Morti sul lavoro è 'una strage insopportabile'. Lo scrive, in prima pagina, l'Osservatore Romano, che titola sulla piaga delle Morti bianche a partire dalla tragica vicenda dello stagista ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 22 gennaio 2022) Quella deisulè 'una'. Lo scrive, in prima pagina, l', che titola sulla piaga dellebianche a partire dalla tragica vicenda dello stagista ...

Advertising

ZanAlessandro : Lunedì Lorenzo Parelli, studente 18enne, sarebbe dovuto tornare in classe dopo uno stage in azienda. Oggi è morto s… - fattoquotidiano : Altri due morti sul lavoro: in una stamperia di Torino un operaio cade in un macchinario. A Pomezia manutentore pre… - RaiTre : Licenziamenti selvaggi, morti sul lavoro, concorsi truccati nelle Università, ospedali travolti dal #Covid. E ancor… - SaVor02 : RT @justFerakton: Stamani ho sentito parlare dell'ennesimo incidente sul lavoro, solo che, a differenza di ogni altro giorno, è stato coinv… - ClaudioAgos : RT @FurioGarbagnati: Ci sono morti sul lavoro che dovrebbero già essere stati in pensione e ci sono morti sul lavoro che ancora non avevano… -