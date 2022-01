Lino Banfi | curioso retroscena | Chiellini mi ha chiamato e mi ha detto ' vaffa' | poi si è scusato Ecco il motivo

Advertising

DiMarzio : Addio a #CamilloMilli, il presidente della Longobarda di Lino #Banfi: il ricordo - Pall_Gonfiato : #LinoBanfi, curioso retroscena: '#Chiellini mi ha chiamato e mi ha detto 'vaffa', poi si è scusato'. Ecco il motivo - CosenzaChannel : La sua figura diventò iconica grazie al film cult degli anni 80 in coppia con Lino Banfi, simbolo di un calcio roma… - elingenioso57 : @M49liberorso Se l’alternativa e’ quella che tutti pensano meglio pure Tremonti , o Pippo Baudo. O Lino Banfi o chi vi pare … arrivo a dire - adri_galle : Non dimenticherò MAI quando, in mezzo al nome di Mattarella pronunciato quasi 700 volte (nella votazione in cui è s… -

Ultime Notizie dalla rete : Lino Banfi

RaiNews

"Certo, è strana la vita: abbiamo fatto un film sul calcio, ma non ho mai saputo per quale squadra tifasse".ricorda Camillo Milli , l'attore scomparso l'altro giorno a 91 anni con il quale girò "L'allenatore nel pallone", film cult degli anni '80 entrato nel cuore degli italiani.era Oronzo ...Marco Giusti per Dagospia camillo milliCi sembrava di averlo visto da sempre Camillo Milli, più noto come il mitico commendator Borlotti presidente della Longobarda nei due film della saga 'L'allenatore ...In era Covid, variante Omicron, scenari tristi e solitari nel Paese dei 5mila ammessi alla sagra del pallone. Ma mentre in Inghilterra e in Francia giocano al “virus, liberi tutti” (troppo presto?) da ...Lino Banfi, attore e tifoso della Roma, è stato intervistato dal programma “il Diabolico e il Divino”, in onda su New Sound Level 90FM. Ecco, di seguito, alcune ...