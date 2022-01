Inzaghi sicuro | “Mercato? Ecco cosa farà la società!”

(Di sabato 22 gennaio 2022) Nel pre-partita di Inter-Venezia Simoneha parlato ai microfoni di Dazn. Il tecnico si è espresso anche sul possibile intervento sulalla ricerca di un nuovo attaccante. Sui diffidati: “Il derby ora non è nella mia testa, massima concentrazione sul Venezia.” Nella formazione titolare dei nerazzurri ci sono infatti Lautaro e Brozovic, entrambi ad un cartellino giallo dalla diffida. Joaquin Correa, Inter Sull’infortunio di Correa e il possibile intervento sul: “L’infortunio non ci voleva, stava tornando bene. Ora parleremo con la società, ho la fortuna di avere una società importante, forte e sempre pronta.” Tra i nomi proposti il preferito è Felipe Caicedo, fedelissimo die in uscita dal Genoa. L’operazione sarebbe fattibile in prestito, come riporta La Gazzetta dello ...

