“È un accanimento nei miei confronti”: Alessandra Celentano non ci sta, è lite furiosa tra i prof (Di sabato 22 gennaio 2022) Alessandra Celentano sbotta furiosamente, scoppia la lite con un altro professore della scuola: ecco tutti i dettagli della vicenda. Alessandra Celentano infuriata (screenshot wittytv)Dopo la decisione delle ultime ore di Todaro circa il destino dei ballerini nella scuola di Amici, Alessandra Celentano ha deciso di parlare con il suo collega per cercare di fargli cambiare idea. La situazione, però, è degenerata e la maestra ha duramente attaccato Todaro, contestando fortemente le sue opinioni. Alessandra Celentano attacca Todaro, è subito polemica Alessandra e Raimondo si confrontano (screenshot wittytv)In attesa del serale, Raimondo Todaro ha deciso di sottoporre i ballerini ad ... Leggi su specialmag (Di sabato 22 gennaio 2022)sbottamente, scoppia lacon un altroessore della scuola: ecco tutti i dettagli della vicenda.infuriata (screenshot wittytv)Dopo la decisione delle ultime ore di Todaro circa il destino dei ballerini nella scuola di Amici,ha deciso di parlare con il suo collega per cercare di fargli cambiare idea. La situazione, però, è degenerata e la maestra ha duramente attaccato Todaro, contestando fortemente le sue opinioni.attacca Todaro, è subito polemicae Raimondo si confrontano (screenshot wittytv)In attesa del serale, Raimondo Todaro ha deciso di sottoporre i ballerini ad ...

Advertising

jidanisbored : RT @samcommenta: Indipendentemente dal fatto che piaccia o no, questo accanimento nei confronti di Soleil è esagerato. Vedere una persona,… - IliZ80561907 : RT @samcommenta: Indipendentemente dal fatto che piaccia o no, questo accanimento nei confronti di Soleil è esagerato. Vedere una persona,… - Alessandro_Amad : RT @AntonioBarzanti: Ispezioni nei carrelli della spesa e divisioni tra chi può far tutto e chi è sottoposto a restrizioni- senza fondament… - GocciaNel : RT @samcommenta: Indipendentemente dal fatto che piaccia o no, questo accanimento nei confronti di Soleil è esagerato. Vedere una persona,… - Ms_Porkuss : RT @samcommenta: Indipendentemente dal fatto che piaccia o no, questo accanimento nei confronti di Soleil è esagerato. Vedere una persona,… -