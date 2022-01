Coronavirus, oggi in Italia 171.263 positivi e 333 morti. Numeri in calo (Di sabato 22 gennaio 2022) Sono 171.263 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 179.106. Le vittime sono invece 333 mentre ieri erano state 373. Sono 1.043.649 i... Leggi su feedpress.me (Di sabato 22 gennaio 2022) Sono 171.263 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 179.106. Le vittime sono invece 333 mentre ieri erano state 373. Sono 1.043.649 i...

