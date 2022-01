Contratto Istituzionale di Sviluppo Lecce-Brindisi | Carfagna | “Quasi 200 chilometri di costa | area di enorme valore”

(Di sabato 22 gennaio 2022) ROMA – La ministra per il Sud, Mara, ieri ha incontrato sindaci, amministratori e associazioni per la prima riunione deldi. Queste le sue parole: “Iduecentodiinteressati dalrappresentano un’di. Sceglieremo e finanzieremo progetti per riqualificarla e renderla più attrattiva: vogliamo creare un paradiso ambientale e paesaggistico e incentivare un turismo sostenibile e rispettoso dei valori del territorio”. L'articolo L'Opinionista.

Lecce, che sulla pianificazione costiera, e successiva progettazione, ha investito molto in questi anni, considerando strategico l'investimento sulla costa, è pronta a cogliere questa opportunità.