Bryan Danielson: “Posso chiedere un match? Vorrei combattere contro Sting” (Di sabato 22 gennaio 2022) Le prestazioni parlano per lui: Sting non ha più tutta questa voglia di ritirarsi. L’icona è uno dei wrestler più desiderati del roster AEW per combatterci assieme (o contro un match), come recentemente ha rivelato anche CM Punk. Un altro che vorrebbe condividere con lui il ring è Bryan Danielson, come ha spiegato a Muscle & Fitness. Le parole di Bryan “C’è un match, uno solo, che sarebbe veramente desiderabile dai fan e dal sottoscritto. Se dovessi scegliere contro chi combattere, ecco sceglierei Sting”. Leggi su zonawrestling (Di sabato 22 gennaio 2022) Le prestazioni parlano per lui:non ha più tutta questa voglia di ritirarsi. L’icona è uno dei wrestler più desiderati del roster AEW per combatterci assieme (oun), come recentemente ha rivelato anche CM Punk. Un altro che vorrebbe condividere con lui il ring è, come ha spiegato a Muscle & Fitness. Le parole di“C’è un, uno solo, che sarebbe veramente desiderabile dai fan e dal sottoscritto. Se dovessi sceglierechi, ecco sceglierei”.

