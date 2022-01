Australian Open 2022 | Medvedev | “Spero di giocare qui per tanti altri anni”

(Di sabato 22 gennaio 2022) Daniilè approdato agli ottavi di finale degligrazie al successo ai ddi Botic Van de Zandschulp. Il russo si è imposto con il punteggio di 6-4 6-4 6-2 in meno di due ore di gioco, tuttavia – a suo dire – il match non è stato così semplice: “E’ stata una partita più combattuta di ciò che mostra il punteggio. Sono davvero felice della vittoria, ogni incontro a livello slam nasconde molte insidie“. Sul rapporto odio-amore con il pubblicatoo, il numero due del mondo ha detto: “Mi auguro di poterqui ancora per moltie che a prevalere siano i momenti belli“. SportFace.

Advertising

ItaliaTeam_it : BERRETTINI! ?? Che partita contro Carlos Alcaraz, Matteo batte lo spagnolo al quinto set e approda agli ottavi degl… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS AUSTRALIAN OPEN, BERRETTINI VOLA AGLI OTTAVI Battuto in 5 set Alcaraz (6-2, 7-6, 4-6, 2-6, 7-6)… - Eurosport_IT : ?? BOOM ?? 'Jannik Sinner sta cercando un supercoach, John McEnroe, potresti essere tu?' McEnroe: '??' ?… - metallopensante : 'Finalmente il tennis', ma dove? Una prima, noiosissima settimana di Australian Open ?? Warning 2x03, la newslett… - Filo2385Filippo : RT @Eurosport_IT: Davvero impressionante: dagli Australian Open 2021 @MattBerrettini ha battuto TUTTI gli avversari che non fossero Nole Dj… -

Ultime Notizie dalla rete : Australian Open

Sky Sport

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari di gioco, il palinsesto tv e streaming di tutti gli italiani in campo domenica 23 gennaio agli2022 . Le partite ...Fioccano le palle break ad inizio secondo set. Paire ne ha due nel secondo game, mentre sono addirittura tre per Tsitsipas nel terzo. Tutte vengono cancellate, l'equilibrio persiste in un set che ...Melbourne, 22 gen. -(Adnkronos) - Prosegue l’avventura in doppio di Simone Bolelli e Fabio Fognini agli Australian Open, primo Slam del 2022 (montepremi 54,2 milioni di dollari) in corso sul cemento ...Prosegue l'avventura in doppio di Simone Bolelli e Fabio Fognini agli Australian Open, primo Slam del 2022 (montepremi 54,2 milioni di dollari) in corso sul cemento di Melbourne Park nella metropoli a ...