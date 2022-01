Afghanistan: talebani a Oslo per 'cambiare atmosfera bellica' (Di sabato 22 gennaio 2022) Una delegazione talebana è arrivata oggi in Norvegia per tre giorni di colloqui con diplomatici occidentali e rappresentanti della società civile afgana nella speranza, ha detto il loro portavoce, di "... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 22 gennaio 2022) Una delegazione talebana è arrivata oggi in Norvegia per tre giorni di colloqui con diplomatici occidentali e rappresentanti della società civile afgana nella speranza, ha detto il loro portavoce, di "...

Advertising

RaiNews : Tamana lo scorso weekend era in strada per dire 'no' all'obbligo del velo: tre giorni dopo i talebani erano a casa… - Tg1Rai : Il prezzo di scendere in strada a manifestare nell'#Afghanistan dei talebani. Cresce la preoccupazione per un grupp… - _Nico_Piro_ : #20gennaio #Afghanistan è stata una notte difficile a Kabul, le notizie sono ancora molto confuse. Tre attiviste pe… - GioPa169 : @stanzaselvaggia Che questi riflettano e si ravvedano sui vaccini è altrettanto probabile che i talebani riflettano… - iconanews : Afghanistan: talebani a Oslo per 'cambiare atmosfera bellica' -