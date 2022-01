Zona rossa e arancione, Sileri: “Sistema regioni non cambia” (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) – Zona rossa, arancione e gialla: non si cambia, almeno per ora. Sul Sistema ‘a colori delle regioni’ “nell’immediato” non ci sarà “nessun cambiamento. Credo in questo Sistema” ma “credo anche che possano essere rimodulati i parametri alla luce della circolazione di Omicron e alla luce del fatto che un crescente numero di popolazione è protetto con tre dosi” di vaccino anti Covid, dice il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta” su Radio Cusano Campus. Il picco dei contagi è stato raggiunto e “adesso vedremo un plateau, una stabilizzazione, la cupola di questa curva. Poi inizierà una discesa, così come sta accadendo in quei Paesi che hanno vissuto ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) –e gialla: non si, almeno per ora. Sul‘a colori delle’ “nell’immediato” non ci sarà “nessunmento. Credo in questo” ma “credo anche che possano essere rimodulati i parametri alla luce della circolazione di Omicron e alla luce del fatto che un crescente numero di popolazione è protetto con tre dosi” di vaccino anti Covid, dice il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo, intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta” su Radio Cusano Campus. Il picco dei contagi è stato raggiunto e “adesso vedremo un plateau, una stabilizzazione, la cupola di questa curva. Poi inizierà una discesa, così come sta accadendo in quei Paesi che hanno vissuto ...

Advertising

fanpage : La rivista scientifica 'The Lancet' lancia una grave accusa all'Italia, con focus preciso sulla Lombardia: la manca… - ilriformista : Sulla prestigiosa rivista scientifica #Lancet l’atto di accusa nei confronti delle istituzioni italiane: governo… - fanpage : Il presidente della Fondazione Gimbe attacca le Regioni, che vogliono cambiare il sistema di conteggio dei positivi… - alpedone : Mancata zona rossa in Val Seriana, The Lancet: «Inconsistenza delle autorità di Governo» - sulsitodisimone : Zona rossa e arancione, Sileri: 'Sistema regioni non cambia' -