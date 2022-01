Verona-Bologna 2-1 | subito Orsolini | ma Caprari e Kalinic la ribaltano

(Di venerdì 21 gennaio 2022), anticipo della 23a giornata del campionato di Serie A 21-22, si chiude con la vittoria in rimonta dei padroni di casa. Gara giocata con un buon ritmo per lunghi tratti, nella quale gli ospiti passano in vantaggio con, prima di essere rirpesi dalla rete die poi superati dai padroni di casa con un gol di. Così la cronaca della gara giocata al “Bentegodi”. Il primo tempo diIl primo guizzo offensivo dei padroni di casa arriva al 3? minuto, con Simeone che di testa, su assist aereo di Lazovic, manca di poco la porta bolognese. Il Cholito, in buona serata, cinque minuti dopo veste i panni da assist–man, mail suo bel suggerimento al centro dell’area rossoblu, non è valorizzato dai compagni. Giunti al 14?, ...

Advertising

sportface2016 : +++#Bologna: #DeSilvestri positivo al #COVID19 a poche ore dal match con il #Verona+++ #SerieA - DiMarzio : #SerieA | I possibili undici del @HellasVeronaFC e del @BfcOfficialPage - Mistermercatoi1 : #SerieATIM ??= Il @BfcOfficialPage cade a #Verona contro L’@HellasVeronaFC . Il #Bologna va in vantaggio con il gol… - SkySport : VERONA-BOLOGNA 2-1 Risultato finale ? ? #Orsolini (14') ? #Caprari (38') ? #Kalinic (85') ? ?… - Fiorentinanews : Grazie a #Kalinic il #Verona rimonta contro il #Bologna e si avvicina alla #Fiorentina Guarda la NUOVA CLASSIFICA d… -

Ultime Notizie dalla rete : Verona Bologna

...sarà squalificato dal Giudice Sportivo e salterà Juve, sfida in programma il 6 febbraio dopo la sosta. Il motivo? L'attaccante, diffidato, è stato ammonito durante la partita contro ilASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Allo stadio Bentegodi, il match valido per la 23ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Bentegodi,si affrontano nel match valido per la 23ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI ...Assist fantacalcio Verona-Bologna – La 23^ giornata si apre con la vittoria con la vittoria in rimonta del Verona per 2-1 sul Bologna. Successo che permette ai gialloblù di portarsi a soli due punti ...Terzo successo nelle ultime quattro giornate per i gialloblù di Igor Tudor, che vincono in rimonta contro il Bologna e si portano a -2 punti dalla zona Europa League Come di consueto, dopo ogni partit ...