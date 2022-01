Ultime Notizie Roma del 21-01-2022 ore 16:10 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano terrigno dal primo febbraio non servirà visibili greenpath per esigenze alimentari di prima necessità supermercati per quelle sanitaria farmacie parafarmacie nei per i luoghi legati alla sicurezza alla giustizia quindi le caserme per presentare una denuncia per esempio Ma la certificazione verde dovrà essere esibita in tutti gli altri esercizi commerciali dai tabaccai alle banche agli uffici postali quanto prevede il dpcm firmato oggi dal Presidente del Consiglio Mario Draghi che aggiorna le regole sulla applicazione verde quindi l’emergenza covid e l’indice in Italia è pari a 1,31 ed è in calo e si stabilizza all’incidente settimana l’eparina 2011 ogni 100.000 abitanti conti 1988 della settimana scorsa e quanto emerge dai dati l’esame della cabina di regia Ministero Istituto Superiore di ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 21 gennaio 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano terrigno dal primo febbraio non servirà visibili greenpath per esigenze alimentari di prima necessità supermercati per quelle sanitaria farmacie parafarmacie nei per i luoghi legati alla sicurezza alla giustizia quindi le caserme per presentare una denuncia per esempio Ma la certificazione verde dovrà essere esibita in tutti gli altri esercizi commerciali dai tabaccai alle banche agli uffici postali quanto prevede il dpcm firmato oggi dal Presidente del Consiglio Mario Draghi che aggiorna le regole sulla applicazione verde quindi l’emergenza covid e l’indice in Italia è pari a 1,31 ed è in calo e si stabilizza all’incidente settimana l’eparina 2011 ogni 100.000 abitanti conti 1988 della settimana scorsa e quanto emerge dai dati l’esame della cabina di regia Ministero Istituto Superiore di ...

Advertising

fanpage : Ultim'ora L’Austria approva l'obbligo vaccinazione: entrerà in vigore il 4 febbraio, è il primo Paese europeo a fa… - Corriere : L’Austria approva l’obbligo del vaccino: è il primo Paese in Ue - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 192.320 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, 380 le vittime. Dati in calo. Tasso di positività al 16… - RedazioneDedalo : Enna – Open Day Liceo Scientifico domani 22 gennaio ore 10 - VesuvioLive : Scuole aperte in Campania: perché i sindaci non possono chiuderle -