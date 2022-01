Traffico Roma del 21-01-2022 ore 09:30 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto è stato risolto l’incidente sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna residui rallentamenti sono ancora a segnalati tra INAIL Nomentana risolto Anche l’incidente sulla Cassia bis e rallentamenti a tratti ancora tra Formello e Castel de’ ceveri verso la capitale in tangenziale rallentamenti sono segnalati alla dell’emissione della Salaria verso Trionfale E poi su viale Castrense in direzione San Giovanni ci sono dei rallentamenti in uscita dalla tangenziale anche per incidente in Piazza Santa Croce in Gerusalemme all’altezza di via Nola e anche a Garbatella il Traffico rallenta per un incidente segnalato su via Cristoforo Colombo all’altezza di Largo Fochetti sulla carreggiata centrale in direzione dell’EUR rallentamenti per lavori di ripavimentazione invece su viale Cortina ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 21 gennaio 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto è stato risolto l’incidente sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna residui rallentamenti sono ancora a segnalati tra INAIL Nomentana risolto Anche l’incidente sulla Cassia bis e rallentamenti a tratti ancora tra Formello e Castel de’ ceveri verso la capitale in tangenziale rallentamenti sono segnalati alla dell’emissione della Salaria verso Trionfale E poi su viale Castrense in direzione San Giovanni ci sono dei rallentamenti in uscita dalla tangenziale anche per incidente in Piazza Santa Croce in Gerusalemme all’altezza di via Nola e anche a Garbatella ilrallenta per un incidente segnalato su via Cristoforo Colombo all’altezza di Largo Fochetti sulla carreggiata centrale in direzione dell’EUR rallentamenti per lavori di ripavimentazione invece su viale Cortina ...

Advertising

_Carabinieri_ : Roma: 27 persone arrestate dai #Carabinieri a conclusione di 3 anni di indagine su 2 gruppi criminali italo-albanes… - romaatac1 : #Roma #Farnesina #RomaNord #atac - ??#Incidente e #traffico rallentato in via della #Camilluccia alt. via Stresa, p… - LuceverdeRoma : ? #Roma #Incidente - Via del Porto Fluviale ?? ?? traffico rallentato altezza Via Giuseppe Acerbi #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ? #Roma #Incidente - Viale Gioacchino Rossini ?? ?? traffico rallentato altezza Via Guido d'Arezzo #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ? #Roma #Incidente - Via della Camilluccia ?? ?? traffico rallentato altezza Via Stresa #Luceverde #Lazio -