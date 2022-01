Teatro San Carlo, scontro sulla Spedaliere. La Regione minaccia di uscirsene e stoppare i fondi (Di venerdì 21 gennaio 2022) E’ scontro in seno al Comitato di indirizzo della Fondazione Teatro San Carlo di Napoli. In occasione della riunione di ieri mattina, la Regione Campania, rappresentata in consiglio da Maurizio Borgo, ha paventato la possibilità di uscire dalla Fondazione e lo stop dei finanziamenti in caso di mancato annullamento della nomina di Emmanuela Spedaliere a direttore generale del Massimo napoletano. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, presidente del Consiglio di indirizzo del Teatro San Carlo, è stato interpellato sulla vicenda a margine del Consiglio comunale riunito questa mattina nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino: “Questa osservazione fatta dalla Regione – ha spiegato Manfredi – non è di oggi, ma è una richiesta fatta al ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 21 gennaio 2022) E’in seno al Comitato di indirizzo della FondazioneSandi Napoli. In occasione della riunione di ieri mattina, laCampania, rappresentata in consiglio da Maurizio Borgo, ha paventato la possibilità di uscire dalla Fondazione e lo stop dei finanziamenti in caso di mancato annullamento della nomina di Emmanuelaa direttore generale del Massimo napoletano. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, presidente del Consiglio di indirizzo delSan, è stato interpellatovicenda a margine del Consiglio comunale riunito questa mattina nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino: “Questa osservazione fatta dalla– ha spiegato Manfredi – non è di oggi, ma è una richiesta fatta al ...

Advertising

CatelliRossella : San Carlo: Manfredi, rafforzare qualità dell'offerta artistica - Teatro - ANSA - moreno_009 : Sabato 22 gennaio, alle 17, nella sala del Leccio, il debutto con lo spettacolo per famiglie “Pepe e Ciro all’avven… - wordsandmore1 : #21gennaio oltre #DOCNELLETUEMANI2 #MasterChefIt #DirittoeRovescio #RomaLecce #Lorenzo #Carolina #Alba #Riccardo… - anteprima24 : ** San Carlo, scontro in Cdi: #Regione minaccia lo stop #Fondi ** - telecitynews24 : ??AL VIA LA NUOVA RASSEGNA 'SUONI' AL TEATRO SAN FRANCESCO DI ALESSANDRIA?? Organizzata dalla Stregatti - Compagnia… -