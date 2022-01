Statistiche PlayStation 2021 e Avatar gratuiti (Di venerdì 21 gennaio 2022) La PS5 sta entrando nel suo secondo anno sul mercato, mentre la PS4 ha ancora un po’ di vita e ci sono alcuni giochi in arrivo da PlayStation Studios da aspettare con impazienza. Pertanto, Sony ha fornito un riepilogo annuale per i giocatori, consentendo loro di controllare le loro Statistiche e quali giochi hanno giocato di più nel 2021 su console PlayStation. Forse hai speso centinaia di ore nei giochi per PS5 online, come Genshin Impact, o forse stavi guardando castelli spettrali e vampiri in Resident Evil Village. Non importa cosa stavi facendo, le Statistiche riveleranno tutto. Inoltre c’è anche una piccola ricompensa di Avatar gratuiti per chiunque controlli tutte le sue Statistiche! Ecco come visualizzare il riepilogo delle ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 21 gennaio 2022) La PS5 sta entrando nel suo secondo anno sul mercato, mentre la PS4 ha ancora un po’ di vita e ci sono alcuni giochi in arrivo daStudios da aspettare con impazienza. Pertanto, Sony ha fornito un riepilogo annuale per i giocatori, consentendo loro di controllare le loroe quali giochi hanno giocato di più nelsu console. Forse hai speso centinaia di ore nei giochi per PS5 online, come Genshin Impact, o forse stavi guardando castelli spettrali e vampiri in Resident Evil Village. Non importa cosa stavi facendo, leriveleranno tutto. Inoltre c’è anche una piccola ricompensa diper chiunque controlli tutte le sue! Ecco come visualizzare il riepilogo delle ...

