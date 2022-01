Stacca i frigo dei concorrenti per far marcire pesce e carne per Capodanno | commerciante nei guai

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Stacca frigo

Altranotizia

... l'uomo, denunciato dalla Polizia per violenza sulle cose e danneggiamento aggravato, è accusato di aver staccato l'energia, causando lo stop aiper i giorni festivi. I generali alimentari si ...La spina del televisore non simai e quel piccolo led rosso, da solo, potrebbe costare fino ... Una guarnizione vecchia che non fa chiudere bene ilè un classico esempio di pericolo per il ...ANCONA - Quel guasto, la vigilia di Natale, sembrava tutt'altro che casuale: denunciato commerciante per aver danneggiato i generi alimentari dei concorrenti, soprattutto pesce e carne.La vacanza si è chiusa con un intervento in ospedale di Roma e con un processo. E, probabilmente, anche con la fine della storia d’amore. Perché, quella che doveva essere ...