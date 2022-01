Quirinale, i mercati non votano Draghi: «Il premier resti al governo per guidare le riforme» (Di venerdì 21 gennaio 2022) Mai trasloco fu più temuto. Parliamo di quello (eventuale) di Mario Draghi da Palazzo Chigi al Quirinale. Basta sentire Gilles Moec, capo economista di Axa Investment Managers: «Oggi in Italia con Draghi c’è un leader e si percepisce il senso di una direzione». Ma domani? Su una cosa tutti gli osservatori internazionali sembrano d’accordo: l‘incertezza regna sovrana. E potrebbe restare sia nel caso Draghi succedesse a Mattarella sia restasse dov’è. Questa, almeno, è la tesi della banca giapponese Nomura, secondo cui per l’attuale maggioranza «sarebbe rischioso non sostenere Draghi visto l’ampio consenso che vanta». Ma, aggiunge, «anche nel caso in cui restasse al governo le incertezze politiche sarebbero comunque destinate a crescere nel corso del 2022 vista la scadenza elettorale del ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 21 gennaio 2022) Mai trasloco fu più temuto. Parliamo di quello (eventuale) di Marioda Palazzo Chigi al. Basta sentire Gilles Moec, capo economista di Axa Investment Managers: «Oggi in Italia conc’è un leader e si percepisce il senso di una direzione». Ma domani? Su una cosa tutti gli osservatori internazionali sembrano d’accordo: l‘incertezza regna sovrana. E potrebbe restare sia nel casosuccedesse a Mattarella sia restasse dov’è. Questa, almeno, è la tesi della banca giapponese Nomura, secondo cui per l’attuale maggioranza «sarebbe rischioso non sostenerevisto l’ampio consenso che vanta». Ma, aggiunge, «anche nel caso in cui restasse alle incertezze politiche sarebbero comunque destinate a crescere nel corso del 2022 vista la scadenza elettorale del ...

