Pioli ne cambia 2, Allegri 4: Milan - Juve, le probabili formazioni (Di venerdì 21 gennaio 2022) Nel posticipo della 23ª giornata di Serie A, Milan e Juve si sfidano a San Siro. Dopo le rispettive gare nell'ultimo turno, contro Spezia e Udinese, Pioli e Allegri effettuano qualche cambiamento: ... Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 21 gennaio 2022) Nel posticipo della 23ª giornata di Serie A,si sfidano a San Siro. Dopo le rispettive gare nell'ultimo turno, contro Spezia e Udinese,effettuano qualchemento: ...

Advertising

DavidBasco86 : @Alessandrozarro @scar15385 magari sbaglio ma Pioli un modulo che funziona da 2 anni non lo cambia, piuttosto cambi… - a_galante_1986 : @danielebauce @MilanNewsit Bon allora cambia squadra. Cioè. Che colpa ha pioli se non l'abbiamo chiusa nel primo te… - Kareiz16 : @ildab87 Pioli và lodato…voglio vedere il giorno che cambia casacca e gli faranno un furtarello! Padre Pioli de sto cazzo! - Gianniprofondo : @PinoVaccaro77 Milanisti che dopo aver deciso che se un gol viene tolto a fine primo tempo o a fine partita cambia… - baldodangelo88 : @Mickybit22 La preparazione di Pioli è sempre così. Sprint, calo vistoso è poi piccola ripresa. Non la cambia mai -