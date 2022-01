Milly Carlucci non avrebbe potuto fare diversamente: arriva la decisione Rai (Di venerdì 21 gennaio 2022) Milly Carlucci riparte con la nuova edizione del suo Il Cantante Mascherato. Vari dettagli da sistemare, ma tutto sarà pronto per venerdì 11 febbraio, data di inizio dello show. Intanto arriva la decisione della Rai. Riguardo cosa? Milly-Carlucci-AltranotiziaLa programmazione del mese di febbraio 2022 di Rai 1 sta prendendo sempre più forma, per una partenza con il botto. Se è vero che dal 1 al 5 febbraio un televisore su due sarà sintonizzato sulle rete ammiraglia della televisione di stato per assistere all’evento televisivo dell’anno, ovvero il Festival di Sanremo, sempre sullo stesso canale dall’11 febbraio è in arrivo un altro appuntamento imperdibile, condotto da Milly Carlucci. E infatti in rampa di lancio la nuova edizione ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 21 gennaio 2022)riparte con la nuova edizione del suo Il Cantante Mascherato. Vari dettagli da sistemare, ma tutto sarà pronto per venerdì 11 febbraio, data di inizio dello show. Intantoladella Rai. Riguardo cosa?-AltranotiziaLa programmazione del mese di febbraio 2022 di Rai 1 sta prendendo sempre più forma, per una partenza con il botto. Se è vero che dal 1 al 5 febbraio un televisore su due sarà sintonizzato sulle rete ammiraglia della televisione di stato per assistere all’evento televisivo dell’anno, ovvero il Festival di Sanremo, sempre sullo stesso canale dall’11 febbraio è in arrivo un altro appuntamento imperdibile, condotto da. E infatti in rampa di lancio la nuova edizione ...

_Alessio_88 : MILLY CARLUCCI: Buonasera Buonasera a tutti italiani si si si si si si, benvenuti a Ballando di Fine Anno - Alb3rt1_22 : Ragazzi non voglio spezzare i vostri sogni di gloria, ma Milly Carlucci nei suoi programmi non prende MAI gente che… - PierRainBowels : @lercionotizie @NikMegaFake Secondo me Milly Carlucci avrebbe ottime chance, sul serio. - Momish1 : RT @IlCantanteRai1: Orticaria o bellissima? ?? L’ottava maschera protagonista di questa edizione è #icmMEDUSA ?? Quale personaggio si nascond… - mipiaceBarca : @lorepregliasco Bersani, Bindi, Carlucci (Milly). Sono seria. -