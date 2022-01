Milan Juve: le sfide più emozionanti degli ultimi 30 anni (Di venerdì 21 gennaio 2022) . Riviviamo i precedenti più iconici di un grande classico del calcio italiano Milan Juve non è una partita come le altre, dirlo è quasi banale. Meglio allora lasciar parlare le immagini che raccontano i 5 precedenti tra rossoneri e bianconeri più emozionanti ed iconici degli ultimi 30 anni. 6 aprile 1997 – Milan Juve 1-6 – Disfatta epocale 9 dicembre 2001 – Milan Juve 1-1 – La magia di Sheva 8 maggio 2005 – Milan Juve 0-1 – Rovesciata Scudetto 25 febbraio 2012 – Milan Juve 1-1 Quando non c’era il Var 22 ottobre 2016 – Milan Juve 1-0 Astro nascente L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 21 gennaio 2022) . Riviviamo i precedenti più iconici di un grande classico del calcio italianonon è una partita come le altre, dirlo è quasi banale. Meglio allora lasciar parlare le immagini che raccontano i 5 precedenti tra rossoneri e bianconeri piùed iconici30. 6 aprile 1997 –1-6 – Disfatta epocale 9 dicembre 2001 –1-1 – La magia di Sheva 8 maggio 2005 –0-1 – Rovesciata Scudetto 25 febbraio 2012 –1-1 Quando non c’era il Var 22 ottobre 2016 –1-0 Astro nascente L'articolo proviene da Calcio News 24.

pisto_gol : In tanti si chiedono il perché degli oltre 40 infortuni muscolari del Milan in un anno e mezzo: mi permetto di sugg… - juventusfc : Qui #TrainingCenter ?? Di corsa verso #MilanJuve ?? - juventusfc : Iniziamo a entrare in modalità #MilanJuve con i ?? ??????????????! ? Buona lettura ? - JJ_gianlu : RT @marianodacasteo: Francesco Ordine a @tutticonvocati ha appena fatto la lista degli indisponibili di Bologna, Juve, Atalanta e Venezia c… - PippoFr07131674 : @gizzo97 Si contro il Lecce , contro il Napoli ,Juve , Milan , Inter o Lazio non tocca palla -