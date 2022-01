“Mi sto frequentando con lui”. Giovanni Ciacci sgancia la bomba gossip (Di venerdì 21 gennaio 2022) Giovanni Ciacci è uno dei personaggi che più di tutti è stato grande protagonista negli anni passati delle trasmissioni di Barbara D’Urso. Poi però il format di Barbarella è cambiato e ora non lo vediamo più nel piccolo schermo. Ma non è ovviamente sparito dalla circolazione, infatti è ritornato a parlare e ha rivelato una notizia bomba sulla sua sfera privata. Però non sono state le uniche dichiarazioni dell’uomo, che a ‘Novella 2000’ ha voluto anche dire la sua sul ‘Grande Fratello Vip’. A proposito del ‘GF Vip’, Giovanni Ciacci ha esordito soffermandosi su Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge: “E io dovrei crederci? Per me è tutto un teatrino, recitano anche molto male. Belli è un attore e questo lo sappiamo tutti, recitava in Centovetrine e continua a farlo ancora. Soleil? Se ne parla ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 21 gennaio 2022)è uno dei personaggi che più di tutti è stato grande protagonista negli anni passati delle trasmissioni di Barbara D’Urso. Poi però il format di Barbarella è cambiato e ora non lo vediamo più nel piccolo schermo. Ma non è ovviamente sparito dalla circolazione, infatti è ritornato a parlare e ha rivelato una notiziasulla sua sfera privata. Però non sono state le uniche dichiarazioni dell’uomo, che a ‘Novella 2000’ ha voluto anche dire la sua sul ‘Grande Fratello Vip’. A proposito del ‘GF Vip’,ha esordito soffermandosi su Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge: “E io dovrei crederci? Per me è tutto un teatrino, recitano anche molto male. Belli è un attore e questo lo sappiamo tutti, recitava in Centovetrine e continua a farlo ancora. Soleil? Se ne parla ...

