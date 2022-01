Meat Loaf, addio al ‘polpettone’ che diede un’eloquenza wagneriana al rock made in Usa (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Photo Motor City Comic Con)“Polpettone”. È con questo soprannome, affibbiatogli ai tempi della scuola da un allenatore di football, che Marvin Lee Aday diviene celebre nel mondo della musica, “Meat Loaf” appunto, e con il quale si eleva a icona del rock mondiale, grazie all’album best-seller Bat Out Of Ball, uno dei dischi più venduti di tutti i tempi. E nonostante l’aspetto non proprio aggraziato, riesce a imporsi anche come attore, comparendo in oltre una cinquantina di film – il ruolo più celebre in The rocky Horror Picture Show, dove recita la parte di un motociclista tossico, Eddie, appassionato di rock, mentre in Fight Club è Bob Paulsen, un malato di cancro ai testicoli generato dall’abuso di steroidi, arruolato nel Fight Club e poi nel progetto di stampo eco-terrorista ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Photo Motor City Comic Con)“Polpettone”. È con questo soprannome, affibbiatogli ai tempi della scuola da un allenatore di football, che Marvin Lee Aday diviene celebre nel mondo della musica, “” appunto, e con il quale si eleva a icona delmondiale, grazie all’album best-seller Bat Out Of Ball, uno dei dischi più venduti di tutti i tempi. E nonostante l’aspetto non proprio aggraziato, riesce a imporsi anche come attore, comparendo in oltre una cinquantina di film – il ruolo più celebre in They Horror Picture Show, dove recita la parte di un motociclista tossico, Eddie, appassionato di, mentre in Fight Club è Bob Paulsen, un malato di cancro ai testicoli generato dall’abuso di steroidi, arruolato nel Fight Club e poi nel progetto di stampo eco-terrorista ...

Advertising

RollingStoneita : È morto Meat Loaf: il cantante di ‘Bat Out of Hell’ e attore in ‘Rocky Horror Picture Show’ aveva 74 anni… - Agenzia_Ansa : Il cantante americano Meat Loaf, vero nome Marvin Lee Aday, è morto a 74 anni. L'album di debutto 'Bat Out of Hell… - LaStampa : Addio a Meat Loaf, ha fatto la storia del rock - infoitcultura : Musica: morto Meat Loaf, aveva 74 anni - infoitcultura : Addio a Meat Loaf, icona del rock: il musicista aveva 74 anni -