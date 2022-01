Il piccolo Mustafà è arrivato da Istanbul a Fiumicino con la famiglia (Di venerdì 21 gennaio 2022) AGI - Mustafà al-Nazzal - il bambino di cinque anni nato senza arti per colpa di un bombardamento aereo con armi chimiche in Siria - è atterrato all'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino con un volo da Istanbul. Insieme a lui è arrivato anche suo padre Munzir, la mamma Zeynep e le due sorelline. Ad attenderli, scortati dalla polizia fin dal momento dello sbarco ed accolti con il benvenuto di Adr, delegati del Sipa. Leggi su agi (Di venerdì 21 gennaio 2022) AGI -al-Nazzal - il bambino di cinque anni nato senza arti per colpa di un bombardamento aereo con armi chimiche in Siria - è atterrato all'aeroporto Leonardo da Vinci dicon un volo da. Insieme a lui èanche suo padre Munzir, la mamma Zeynep e le due sorelline. Ad attenderli, scortati dalla polizia fin dal momento dello sbarco ed accolti con il benvenuto di Adr, delegati del Sipa.

