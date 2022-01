Il Papa: "La Chiesa è ferma nel difendere le vittime degli abusi" (Di venerdì 21 gennaio 2022) AGI - "La Chiesa, con l'aiuto di Dio, sta portando avanti con ferma decisione l'impegno di rendere giustizia alle vittime degli abusi operati dai suoi membri, applicando con particolare attenzione e rigore la legislazione canonica prevista". Lo ha detto Papa Francesco ricevendo i partecipanti all'Assemblea plenaria della Congregazione per la Dottrina della Fede. "In questa luce ho recentemente proceduto all'aggiornamento delle Norme sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede, con il desiderio di rendere più incisiva l'azione giudiziaria", ha aggiunto, "Questa, da sola, non può bastare per arginare il fenomeno, ma costituisce un passo necessario per ristabilire la giustizia, riparare lo scandalo, emendare il reo" L'intervento del Pontefice giunge a 24 ore dalla ... Leggi su agi (Di venerdì 21 gennaio 2022) AGI - "La, con l'aiuto di Dio, sta portando avanti condecisione l'impegno di rendere giustizia alleoperati dai suoi membri, applicando con particolare attenzione e rigore la legislazione canonica prevista". Lo ha dettoFrancesco ricevendo i partecipanti all'Assemblea plenaria della Congregazione per la Dottrina della Fede. "In questa luce ho recentemente proceduto all'aggiornamento delle Norme sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede, con il desiderio di rendere più incisiva l'azione giudiziaria", ha aggiunto, "Questa, da sola, non può bastare per arginare il fenomeno, ma costituisce un passo necessario per ristabilire la giustizia, riparare lo scandalo, emendare il reo" L'intervento del Pontefice giunge a 24 ore dalla ...

euronewsit : #Ratzinger accusato di aver coperto casi di pedofilia quando era arcivescovo di Monaco. Il rapporto, commissionato… - Avvenire_Nei : Sarà Francesco stesso a conferire il ministero durante la celebrazione della III Domenica della Parola che il Papa… - HuffPostItalia : Pesanti ombre sulla figura del Papa emerito per i casi di pedofilia nella Chiesa - alberto96881472 : @Marty_Loca80 Non esiste una giustizia per le vittime ma traendo ispirazione dal vostro passato esiste il rogo per… - ulixtulix : @IlPrimatoN in poche parole,chiunque vuole entrare in italia dall'africa.è libero di farlo,senza alcun documento ha… -