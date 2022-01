Highlights Giorgi-Barty 2-6 | 3-6 | terzo turno Australian Open 2022 VIDEO

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Glicompleti del confronto tra Camilae Ashleigh, valevole per ildeglia sempre in controllo, dominante al servizio e insidiosa in risposta, infine vittoriosa mediante il punteggio di 6-2, 6-3. La tennista numero 1 al mondo ha domato l’onda d’urto offensiva dell’azzurra nel migliore dei modi, inducendola spesso in errore e pungendola nei momenti clou del match.straordinariamente performante con la prima in campo e con il dritto, raramente in difficoltà con il rovescio, sebbene il suo slice abbia creato gravi problemi all’opponente. Di seguito ildei migliori momenti della sfida trae ...

Advertising

oktennis : Le vittorie degli azzurri Berrettini, Sonego e Giorgi, degli altri big, il ko di Hurkacz e tanto altro: riviviamo t… - Andres_Ispanico : AUSTRALIAN OPEN - Camila Giorgi fa e disfa contro la ceca Martincova: dopo un primo set dominato, all'azzurra serve… -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights Giorgi

Eurosport IT

... PROGRAMMA E TV L'attesissima sfida trae Barty andrà in scena durante la notte tra giovedì ... In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti, approfondimenti ededicati ai ...Il video deglidel match tra Camilae Tereza Martincova (6 - 2 7 - 6(2)) , valevole per il secondo turno degli Australian Open 2022 . Primo set dominato dall'azzurra con due break nel secondo e nel ...Prosegue dunque l’imbattibilità di Barty al servizio: da inizio stagione non ha ancora perso un turno di battuta…. Ancora una volta terzo turno fatale per Camila Giorgi agli Australian Open, primo Sla ...Barty, dall’alto della sua leadership in classifica e potendo far leva sulla spinta del proprio pubblico, si presenta assolutamente come favorita. SEGUI IL LIVE DEL MATCH. TABELLONE. MONTEPREMI AUSTRA ...