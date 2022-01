Fiorentina, Barone: «Vlahovic Juve? Ecco tutta la verità» (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il Dg della Fiorentina Joe Barone ha parlato a Tg Rai Toscana sulla situazione Vlahovic e sulle offerte arrivate Joe Barone, Dg della Fiorentina ha parlato ai microfoni di Tg Rai Toscana, le sue parole su Vlahovic: Barone – «Non abbiamo ricevuto proposte dalla Juve per Vlahovic. Non sappiamo le intenzioni del giocatore, dovrà dircele prima o poi… Basta razzismo nei confronti miei e di Rocco Commisso». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il Dg dellaJoeha parlato a Tg Rai Toscana sulla situazionee sulle offerte arrivate Joe, Dg dellaha parlato ai microfoni di Tg Rai Toscana, le sue parole su– «Non abbiamo ricevuto proposte dallaper. Non sappiamo le intenzioni del giocatore, dovrà dircele prima o poi… Basta razzismo nei confronti miei e di Rocco Commisso». L'articolo proviene da Calcio News 24.

