Diavolo di una radio! Ora si mangia la Tv (Di venerdì 21 gennaio 2022) Mediaset sposa la radiovisione ItaliaOggi, pagina 17, di Claudio Plazzotta. Paolo Salvaderi, amministratore delegato di Radio Mediaset (105, Virgin radio, Rmc, R101 e Subasio) sposa completamente il concetto di radiovisione, inventato da Lorenzo Suraci con la sua Rtl 102,5 nel 2007, e forte dei successi della parte video di 105, Rmc e Virgin, testimoniati anche dai dati di ascolto dell'ultima indagine Ter, prende una decisione molto forte: «Da marzo tutti i programmi in onda su Radio 105 saranno in diretta video sul canale televisivo 66 del digitale terrestre. Mi sono reso conto che la radiovisione, il simulcast radio-tv-app, pagano, danno una bella spinta agli ascolti complessivi della radio, in uno scambio circolare». Effettivamente, nell'ultima indagine di Ter, 105 è risultata la prima radio in Italia per ascolti nel quarto d'ora medio (dato che interessa ai pianificatori) del ...

