Deputato del partito Suu Kyi condannato a morte in Birmania (Di venerdì 21 gennaio 2022) Un Deputato del disciolto partito di Aung San Suu Kyi è stato condannato alla pena di morte dalla giunta militare in Birmania con accuse di "terrorismo". Lo riferisce la stessa giunta in una nota. ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 21 gennaio 2022) Undel discioltodi Aung San Suu Kyi è statoalla pena didalla giunta militare incon accuse di "terrorismo". Lo riferisce la stessa giunta in una nota. ...

