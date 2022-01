Covid, India sperimenta vaccini su leoni e leopardi (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) – Le autorità sanitarie Indiane sperimenteranno i vaccini contro il coronavirus su leoni e leopardi. Lo scrive il Times of India spiegando che la sperimentazione è stata decisa dopo che due leoni dello zoo di Chennai sono deceduti per complicanze dopo aver contratto il Covid-19. L’obiettivo è quello di valutare l’uso di un vaccino da usare sui grandi felini e verrà somministrato su 15 animali e a distanza di 28 giorni tra la prima e la seconda dose nello zoo di Sakkarbaug. Intanto, con il calo complessivo dei contagi, le autorità di Nuova Delhi hanno deciso di revocare il coprifuoco notturno in vigore nei fine settimana e di consentire alle aziende private di far tornare i dipendenti in presenza. Nella capitale Indiana ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) – Le autorità sanitariene sperimenteranno icontro il coronavirus su. Lo scrive il Times ofspiegando che lazione è stata decisa dopo che duedello zoo di Chennai sono deceduti per complicanze dopo aver contratto il-19. L’obiettivo è quello di valutare l’uso di un vaccino da usare sui grandi felini e verrà somministrato su 15 animali e a distanza di 28 giorni tra la prima e la seconda dose nello zoo di Sakkarbaug. Intanto, con il calo complessivo dei contagi, le autorità di Nuova Delhi hanno deciso di revocare il coprifuoco notturno in vigore nei fine settimana e di consentire alle aziende private di far tornare i dipendenti in presenza. Nella capitalena ...

