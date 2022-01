Calciomercato Serie B, tutti gli affari di gennaio 2022 già conclusi (acquisti e cessioni) (Di venerdì 21 gennaio 2022) Entra nl vivo la sessione invernale di mercato in Serie B. Aperta lo scorso 3 gennaio, la finestra chiuderà lunedì 31 alle ore 20. I primi colpi sono già arrivati, come quello del bomber Forte da Venezia a Benevento, o la... Leggi su today (Di venerdì 21 gennaio 2022) Entra nl vivo la sessione invernale di mercato inB. Aperta lo scorso 3, la finestra chiuderà lunedì 31 alle ore 20. I primi colpi sono già arrivati, come quello del bomber Forte da Venezia a Benevento, o la...

Advertising

calciomercatoit : ?? - Corriere : Vlahovic: l’Arsenal offre 60 milioni, Commisso vuole venderlo subito. Cosa succede - hbk_89 : RT @cmdotcom: Allarme prestiti, cosa cambia per la #SerieA: la #Juve ha il caso della squadra B, il #Genoa con 13 'casi' [@francGuerrieri]… - cmdotcom : Allarme prestiti, cosa cambia per la #SerieA: la #Juve ha il caso della squadra B, il #Genoa con 13 'casi' [… - LALAZIOMIA : Allarme prestiti, cosa cambia per la Serie A: la Juve ha il caso della squadra B, il Genoa con 13 'casi' -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie Il Venezia consegna alla Lega la lista per la partita con l'Inter, ma si attende l'esito degli ultimi tamponi Secondo quanto si apprende, il Venezia è attualmente intenzionato a partire per Milano , al termine della seduta di rifinitura prevista nelle prossime ore e ha già consegnato alla Lega Serie A la ...

ESCLUSIVO - Roma, agente Veretout: 'La verità sullo scambio e su Mourinho' Se si guarda, infatti, ai numeri del francese in Serie A, si annoverano comunque 4 gol e 6 assist. ... E, a prescindere dalle prestazioni, il calciomercato scorre e i rumors non mancano sul futuro del ...

Calciomercato, tutte le trattative del 20 gennaio Sky Sport Milan-Juve, la statistica che fa sorridere Allegri In vista del big match di San Siro, il tecnico bianconero vanta numeri estremamente positivi contro Pioli in Serie A ...

Calciomercato, Julian Alvarez verso il City: beffate le italiane Juluan Alvarez sta prendendo la direzione della Premier League. Il City è piombato di forza sul giovane attaccante del Rivel Plate, il quale ha una clausola di appena 20 milioni.

Secondo quanto si apprende, il Venezia è attualmente intenzionato a partire per Milano , al termine della seduta di rifinitura prevista nelle prossime ore e ha già consegnato alla LegaA la ...Se si guarda, infatti, ai numeri del francese inA, si annoverano comunque 4 gol e 6 assist. ... E, a prescindere dalle prestazioni, ilscorre e i rumors non mancano sul futuro del ...In vista del big match di San Siro, il tecnico bianconero vanta numeri estremamente positivi contro Pioli in Serie A ...Juluan Alvarez sta prendendo la direzione della Premier League. Il City è piombato di forza sul giovane attaccante del Rivel Plate, il quale ha una clausola di appena 20 milioni.