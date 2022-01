Calcio: Serie A, Orsato indisponibile, Di Bello arbitra Milan-Juventus (Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma, 21 gen. (Adnkronos) - L'Aia ha comunicato che "l'Arbitro Daniele Orsato, designato per la gara Milan-Juventus, valida per la 4a giornata di ritorno del Campionato di Serie A 2021/2022, sarà sostituito dal collega Marco Di Bello inizialmente designato come Var. Al suo posto Aleandro Di Paolo". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma, 21 gen. (Adnkronos) - L'Aia ha comunicato che "l'Arbitro Daniele, designato per la gara, valida per la 4a giornata di ritorno del Campionato diA 2021/2022, sarà sostituito dal collega Marco Diinizialmente designato come Var. Al suo posto Aleandro Di Paolo".

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Serie Lazio - Atalanta, la formazione di Gasperini rinvia la partenza per Roma BERGAMO - L' Atalanta si prepara per la sfida con la Lazio , in programma all'Olimpico per il 23° turno di Serie A, ma è il tema Covid a tenere banco in casa Dea e a creare dubbi sulla disputa del match. La formazione nerazzurra, infatti, non è ancora arrivata a Roma. Il club ha deciso di posticipare il ...

Diretta Verona Bologna/ Streaming video tv: Tudor vs Mihajlovic, grande duello! ...DI SERIE A La diretta tv di Verona Bologna di Serie A , è una delle tre partite trasmesse da Sky Sport. Per poter visionare la gara in questione è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio, e ...

Serie A, le nuove regole della Lega Calcio per stabilire la lista dei 25 giocatori

Diretta Verona Bologna/ Streaming video tv: Tudor vs Mihajlovic, grande duello! Diretta Verona Bologna: streaming video tv, orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita, nella ventitreesima giornata di Serie A.

