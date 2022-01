Calcio, Iervolino: “8 acquisti per la Salernitana? Anche di più” (Di venerdì 21 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Se è vero che dopo Sepe ci saranno altri otto acquisti? Secondo me Anche molti di più, Sabatini sta facendo un grande lavoro e io asseconderò la sua visione aggressiva ma prudente. Non è uno che sperpera ma che sa investire. A lui ho detto il primo giorno che è un plenipotenziario, tireremo le somme a fine campionato e ci auguriamo il meglio”. Dai microfoni di Radio Marte il nuovo presidente, e proprietario, della Salernitana Danilo Iervolino annuncia una vera e propria ‘rivoluzione’ della rosa del club campano nonostante alla fine del mercato invernale manchino solo dieci giorni. Ma è vero che a Salerno potrebbe arrivare Diego Costa, ex bomber di Atletico Madrid e Chelsea e attualmente svincolato? “”Dobbiamo parlarne con Sabatini, lui sta cercando di imbastire la squadra con una ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Se è vero che dopo Sepe ci saranno altri otto? Secondo memolti di più, Sabatini sta facendo un grande lavoro e io asseconderò la sua visione aggressiva ma prudente. Non è uno che sperpera ma che sa investire. A lui ho detto il primo giorno che è un plenipotenziario, tireremo le somme a fine campionato e ci auguriamo il meglio”. Dai microfoni di Radio Marte il nuovo presidente, e proprietario, dellaDaniloannuncia una vera e propria ‘rivoluzione’ della rosa del club campano nonostante alla fine del mercato invernale manchino solo dieci giorni. Ma è vero che a Salerno potrebbe arrivare Diego Costa, ex bomber di Atletico Madrid e Chelsea e attualmente svincolato? “”Dobbiamo parlarne con Sabatini, lui sta cercando di imbastire la squadra con una ...

