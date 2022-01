Biathlon oggi, Individuale 15 km Anterselva 2022: orari, programma, startlist, tv, streaming (Di venerdì 21 gennaio 2022) Prosegue la Coppa del Mondo 2021-2022 di Biathlon. Si disputerà oggi sulle nevi di Anterselva (Italia) l’Individuale 15 km femminile (inizio alle ore 14:15), prova molto importante in vista delle Olimpiadi che inizieranno tra poco più di due settimane a Pechino. In casa In casa Italia saranno ben cinque le atlete al via: Lista Vittozzi (pettorale numero 8, partirà alle ore 16:12), Dorothea Wierer (pettorale n.16, partirà alle 14:23:30), Federica San Filippo (pettorale n.48, partirà alle 14:39), Samuela Comola (pettorale n.79, partirà alle ore 14:54:30) e, infine, Michela Carrara (pettorale n.88, partirà alle 14:58:30). La gara sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà visibile su Eurosport Player, ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 gennaio 2022) Prosegue la Coppa del Mondo 2021-di. Si disputeràsulle nevi di(Italia) l’15 km femminile (inizio alle ore 14:15), prova molto importante in vista delle Olimpiadi che inizieranno tra poco più di due settimane a Pechino. In casa In casa Italia saranno ben cinque le atlete al via: Lista Vittozzi (pettorale numero 8, partirà alle ore 16:12), Dorothea Wierer (pettorale n.16, partirà alle 14:23:30), Federica San Filippo (pettorale n.48, partirà alle 14:39), Samuela Comola (pettorale n.79, partirà alle ore 14:54:30) e, infine, Michela Carrara (pettorale n.88, partirà alle 14:58:30). La gara sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1, mentre la direttasarà visibile su Eurosport Player, ...

Advertising

FondoItalia : BIATHLON - Bormolini: «Gara particolare, oggi non velocissimo sugli sci» - Nicola89144151 : Oggi su #raisport in diretta: 14:15 Biathlon: Individuale M (20 Km) da Anterselva - OA_Sport : Tutti i pettorali della gara di oggi - zazoomblog : Biathlon oggi Individuale 20 km Anterselva 2022: orari programma startlist tv streaming - #Biathlon #Individuale… - LavisioBlog : Carpella e Zeni convocati per gli Europei Junior - Avisio Blog Tra i dieci convocati dal direttore tecnico Fabrizio… -