Barletta | scomparsa di Michele Cilli | sequestrata auto Non si hanno notizie del 24enne da sabato

(Di venerdì 21 gennaio 2022) È statala vettura a bordo della quale, stando a ricostruzioni,si allontanò dal luogo della festa di compleanno. L’mobile con a bordoera condotta da un conoscente deldiscomparso lonotte. L'articolodi Non sidelda proviene da Noi..

Advertising

infoitinterno : Puglia: 'Chi l'ha Visto?' segnala la scomparsa di un giovane di Barletta, condividamo l'appello per il ritrovamento… - infoitinterno : Barletta, la verità sulla scomparsa di Michele Cilli nei filmati di alcune telecamere di sorveglianza - AntennaSud : Scomparsa Michele Cilli, si segue la pista della criminalità - toniogarg : Cronaca | Scomparsa Michele Cilli, si segue la pista della criminalità - giulianadamato : Cosa ancora deve accadere? #Barletta -

Ultime Notizie dalla rete : Barletta scomparsa

... suoi vice sono: Luigidella Cooperativa Agorà Kroton e Giovanni Pitrolo della Casa del ...rimangono la prevenzione che anche a causa della pandemia da Covid - 19 è completamente...Ladi Michele Cilli Sembra essere sparito nel nulla Michele Cilli, 24 anni , di. Era ad una festa non troppo distante dal castello di. Al locale era con un gruppetto di ...È stata sequestrata la vettura a bordo della quale, stando a ricostruzioni, Michele Cilli si allontanò dal luogo della festa di compleanno. L’automobile era condotta da un conoscente del 24enne di Bar ...Non è da lui allontanarsi e non farsi sentire . È l'ulteriore appello della mamma di Michele Cilli, il 24enne scomparso da Barletta sabato scorso, condiviso attraverso la nota trasmissione di Rai3 Chi ...