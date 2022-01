Australian Open, adios Alcaraz! Matteo Berrettini indomabile gladiatore, vittoria epica 7-6 al quinto! (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il cuore di Matteo Berrettini è immenso e batte fortissimo. Fantastica vittoria del tennista romano, che si qualifica per gli ottavi di finale degli Australian Open 2022 dopo aver battuto al quinto set lo spagnolo Carlos Alcaraz. Il numero sette del mondo si è trovato avanti per due set, ha subito la rimonta del giovane iberico e poi ha chiuso al super tie-break con il punteggio complessivo di 6-2 7-6 4-6 2-6 7-6 dopo quattro ore e tredici minuti di gioco. Berrettini chiude la sua partita con 39 vincenti e 48 errori non forzati ed anche per Alcaraz il conto è in negativo (51 vincenti e 52 errori non forzati). Matteo ha ottenuto il 78% dei punti con la prima di servizio, mentre ha sofferto leggermente con la seconda (45%). Sicuramente migliori le statistiche di Alcaraz ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il cuore diè immenso e batte fortissimo. Fantasticadel tennista romano, che si qualifica per gli ottavi di finale degli2022 dopo aver battuto al quinto set lo spagnolo Carlos Alcaraz. Il numero sette del mondo si è trovato avanti per due set, ha subito la rimonta del giovane iberico e poi ha chiuso al super tie-break con il punteggio complessivo di 6-2 7-6 4-6 2-6 7-6 dopo quattro ore e tredici minuti di gioco.chiude la sua partita con 39 vincenti e 48 errori non forzati ed anche per Alcaraz il conto è in negativo (51 vincenti e 52 errori non forzati).ha ottenuto il 78% dei punti con la prima di servizio, mentre ha sofferto leggermente con la seconda (45%). Sicuramente migliori le statistiche di Alcaraz ...

