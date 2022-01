Alessia Macari mamma, ondata d’affetto dopo il parto: “Grazie a tutti” (Di venerdì 21 gennaio 2022) Alessia Macari è diventata mamma e confessa: “Avevo il Covid, è stata una grande sofferenza” Alessia Macari è diventata da poco mamma di una bellissima bambina. E’ stata lei stessa ad annunciarlo sui social. Purtroppo però il parto non è stato affatto semplice per l’ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello Vip. Cos’è successo? Il giorno prima del parto ha saputo di essere positiva al Covid. Una notizia che ovviamente l’ha gettata nello sconforto più totale, soprattutto perchè ha poi dovuto partorire completamente da sola: “Vi scrivo con tanta sofferenza…Sono stata quindi costretta a partorire completamente da sola, senza mio marito…” Si segnala che anche il marito di Alessia ... Leggi su cityroma (Di venerdì 21 gennaio 2022)è diventatae confessa: “Avevo il Covid, è stata una grande sofferenza”è diventata da pocodi una bellissima bambina. E’ stata lei stessa ad annunciarlo sui social. Purtroppo però ilnon è stato affatto semplice per l’ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello Vip. Cos’è successo? Il giorno prima delha saputo di essere positiva al Covid. Una notizia che ovviamente l’ha gettata nello sconforto più totale, soprattutto perchè ha poi dovutorire completamente da sola: “Vi scrivo con tanta sofferenza…Sono stata quindi costretta arire completamente da sola, senza mio marito…” Si segnala che anche il marito di...

