Savona | È la vecchia Consob a tenermi in scacco

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 20 gennaio 2022) "Desideravo far sapere che non sono io a tenere inla, ma è laa tenere in". Dopo l'articolo del Foglio che racconta lo stallo in cui si trova l'autorità che sorveglia i mercati, il suo presidente Paoloscrive così sui suoi canali social agli "amici che manifestano la loro solidarietà". Una replica che conferma in buona sostanza quello che abbiamo raccontato nell'articolo, e cioè che sulla disputa Generali-Mediobanca-Caltagirone l'autorità latita, tra tensioni e spaccature interne. Anche queste confermate dallo stesso presidente, che nel suo post aggiunge: "È in corso l'eterna lotta tra la conservazione e l'innovazione su cui si va giocando il futuro dell'Italia". Una lotta che, a quanto pare, impedisce all'autorità di ...