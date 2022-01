Rapporto sulla pedofilia nell’arcidiocesi di Monaco | almeno 497 vittime Coinvolti 173 preti e 9 diaconi negli abusi Ratzinger accusato di comportamenti erronei in 4 casi

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Martin Pusch ha comunicato i dati sul fenomeno dellanell'arcidiocesi fra il 1945 e il 2019. Si tratta di giovanidi sesso maschile, il 60% in età compresa fra 8-14 anni. E il Papa emerito respinge le accuse

Una tegola pesantissima sulla vita di Benedetto XVI a nove anni dalle sue dimissioni. Secondo quanto emerso dal rapporto indipendente sulla pedofilia del clero dell'arcidiocesi di Monaco e Frisinga, di cui Ratzinger fu arcivescovo dal 1977 al 1981, sono almeno 497 le vittime degli abusi. Per lo più si tratta ... 497. Questo è il numero stimato di minori vittime di abusi sessuali nell'arcidiocesi di Monaco di Baviera, tra il 1945 e il 2019. È quanto emerge dal ...