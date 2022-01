Primo trapianto da positivo a positivo. Il paziente: "Così sono rinato" (Di giovedì 20 gennaio 2022) Per la prima volta è stato trapiantato un fegato da donatore positivo a ricevente positivo dopo terza dose . Il Centro Nazionale trapianti permette il trapianto da donatore positivo a ricevente triplo ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) Per la prima volta è stato trapiantato un fegato da donatorea riceventedopo terza dose . Il Centro Nazionale trapianti permette ilda donatorea ricevente triplo ...

