Per Microsoft, Activision Blizzard non è solo un gioco: l'idea di metaverso di Nadella (Di giovedì 20 gennaio 2022) AGI - Un po' come in Tetris, Microsoft stava cercando il pezzo giusto. Pensa di averlo trovato con Activision Blizzard, spendendo 68,7 miliardi di dollari. Non è solo un tassello tra i tanti ma l'incastro che, in un colpo solo, potrebbe valorizzare i punti di forza (il cloud), annullare quelli deboli (gioco mobile) e aprire alle potenzialità del metaverso. I videogiochi sono una cosa seria Microsoft non è certo digiuna di videogiochi: il lancio della prima Xbox (solo per citare il prodotto più conosciuto) risale al 2001. Ma lo spazio e l'attenzione al settore sono cresciuti nel tempo, come dimostrano i dollari sborsati per le acquisizioni. Activision Blizzard è – di gran lunga - l'operazione più ... Leggi su agi (Di giovedì 20 gennaio 2022) AGI - Un po' come in Tetris,stava cercando il pezzo giusto. Pensa di averlo trovato con, spendendo 68,7 miliardi di dollari. Non èun tassello tra i tanti ma l'incastro che, in un colpo, potrebbe valorizzare i punti di forza (il cloud), annullare quelli deboli (mobile) e aprire alle potenzialità del. I videogiochi sono una cosa serianon è certo digiuna di videogiochi: il lancio della prima Xbox (per citare il prodotto più conosciuto) risale al 2001. Ma lo spazio e l'attenzione al settore sono cresciuti nel tempo, come dimostrano i dollari sborsati per le acquisizioni.è – di gran lunga - l'operazione più ...

