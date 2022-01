Pavia, cade in una botola al cimitero durante un funerale: 77enne morto. Aperta una inchiesta (Di giovedì 20 gennaio 2022) Una botola, probabilmente non segnalata, e un incidente che che è costato la vita al malcapitato. La procura di Pavia ha aperto un’inchiesta sulla morte di Roberto Cavanna, 77 anni, pensionato di Stradella (Pavia), caduto in una botola rimasta Aperta al cimitero di Bosnasco (Pavia) mentre lunedì stava partecipando al funerale di un’anziana di 96 anni, sua parente. Cavanna, ex bancario e in passato anche sindaco di Volpara (Pavia), in Oltrepò Pavese, è precipitato per non essersi accorto dell’apertura nel pavimento (per accedere ai sotterranei del cimitero) che a quanto sembra non era segnalata a dovere. Riportato in superficie grazie all’intervento dei vigili del fuoco, l’uomo è stato trasportato in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) Una, probabilmente non segnalata, e un incidente che che è costato la vita al malcapitato. La procura diha aperto un’sulla morte di Roberto Cavanna, 77 anni, pensionato di Stradella (), caduto in unarimastaaldi Bosnasco () mentre lunedì stava partecipando aldi un’anziana di 96 anni, sua parente. Cavanna, ex bancario e in passato anche sindaco di Volpara (), in Oltrepò Pavese, è precipitato per non essersi accorto dell’apertura nel pavimento (per accedere ai sotterranei del) che a quanto sembra non era segnalata a dovere. Riportato in superficie grazie all’intervento dei vigili del fuoco, l’uomo è stato trasportato in ...

