Opera ha lanciato un "browser cripto" con wallet e app decentralizzate (Di giovedì 20 gennaio 2022) Integra un wallet non custodito per le criptovalute e semplifica l'accesso ai giochi e alle applicazioni decentralizzate via browser.

Opera lancia beta del Crypto Browser basato su Web3 Benzinga Italia Opera ha lanciato un "browser cripto" con wallet e app decentralizzate Integra un wallet non custodito per le criptovalute e semplifica l'accesso ai giochi e alle applicazioni decentralizzate via browser. Opera, sviluppatore dell'omonimo browser, ha annunciato che ...

Sete di Bitcoin? Opera lancia Crypto Browser Siamo in un periodo storico dove l'attenzione verso gli asset finanziari basati sulla blockchain sta crescendo sempre di più e a tal proposito Opera ...

