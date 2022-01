Nel nome di Maria Chindamo | forse uccisa e data in pasto ai maiali dalla ‘ndrangheta

(Di giovedì 20 gennaio 2022) “La mafia è una montagna di merda”, urlava Peppino Impastato qualche tempo prima di essere rapito, assassinato e legato ai binari della ferrovia. In Calabria la malavita organizzata si chiama, ma poco importa se cambiano i nomi, o i modi di definirla: parliamo sempre di una criminalità spietata, capace di passare sopra tutto e tutti, di uccidere per vendetta, ritorsioni o semplice avidità. Così, in maniera spietata e cruda, è finita anche la vita di, la cui sola colpa è stata non piegarsi al volere dei criminali locali che bramavano la sua terra, quella stessa, a Limbadi, nella provincia di Vibo Valentia, in cui aveva l’azienda agricola di famiglia. Scriviamo che la vita diè finita, perché questo è quanto ha rivelato, nel gennaio del 2021, un collaboratore di ...

rubio_chef : Se gli ebrei morti nei campi di sterminio vedessero lo schifo che Israele e i sionisti portano avanti impunemente d… - matteorenzi : Io parlo con tutti. Vedremo se il centrodestra avanzerà una candidatura. Nel vertice di venerdì è emerso che il sog… - EnricoLetta : Lunedì a Strasburgo nel nome di #David. - QUImadeinItaly : @lanticoforno_cp - L'Antico Forno di Claudio Perniciaro ID ANTICONTRAFFAZIONE N.18912 Il nome di questa azienda… - garaqofujuj : RT @MarinaGelashv10: @TanyaLisic @dimash_official 'E nel mio cuore c'è un tale sogno, una ricerca di una forza potente. Il nome di questo f… -

Ultime Notizie dalla rete : Nel nome

Il Sole 24 ORE

... arriva anche l' Echo Show 15 , che, come si può intuire dal, ha uno schermo da ben 15 pollici.la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni...... Davide Caparini, il vero motore della radio in quegli anni, la trasforma in Radio Padania Libera, ilpiù longevo. Dopo un paio d'anni a guida Roberto Poletti, il direttore1999 diventa ...repressione ma anche nel nome di una responsabilità civile”. Gli obiettivi sono ambiziosi. Resta da capire come si potranno effettivamente raggiungere. Soprattutto in un’area che di problemi legati ...Alfa Romeo svela ufficialmente il nuovo nome ed il nuovo logo e si prepara alla nuova stagione che partirà con i test pre-stagionali.