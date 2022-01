Lulù a Jessica dopo la doccia davanti a Barù | “Dovevi metterti più a pecora”

Advertising

jess__always : RT @Federic1910: Lulú 2 sett. fa: “hai detto che Jessica si è inventata un nuovo modo per fare i puzzle come se fosse una troia che si mett… - arcobalena7 : RT @bimbadibaru: SALVATE JESSICA E SPAMMATE DAPPERTUTTO #jerù #jessvip #jelia #miriana #nathaly #delia #lulu #barù #gfvip - bimbadibaru : SALVATE JESSICA E SPAMMATE DAPPERTUTTO #jerù #jessvip #jelia #miriana #nathaly #delia #lulu #barù #gfvip - FedericaBagnol3 : Le nipotine e la zia?? #gfvip #miriana #jessica #miriana #lulu - simona60396468 : @GiuliaCorrieri @pinguinosinasce @afiresign_ Beh dire “nulla” quando ha riso e giustificato comportamenti razzisti,… -

Ultime Notizie dalla rete : Lulù Jessica

Sophie , infatti, sembra avere le idee chiare: preferisce Soleil che le dice in faccia anche le cattive piuttosto chein quanto, a suo dire, le parla dietro con le altre.contro Sophie ......o un po' goliardica arriva a dire questo.'Selassié e Manuel, la coppia si sta per separare/ Lui esce venerdì, in arrivo "Una serata in love boat"? Soleil, dal canto suo, ha aggiunto su...