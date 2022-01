Love is in the air, trama 20 gennaio: una terribile delusione (Di giovedì 20 gennaio 2022) Una terribile delusione sarà in arrivo per la dolce e generosa Melek a Love is in the air. La ragazza è innamorata pazza di Burak, il suo titolare, ma lui non sembra ricambiare i suoi sentimenti. Al contrario, sembra molto preso da Eda e, di recente, quando ha visto la Yildiz in compagnia di Serkan Bolat e si è reso conto che i due ex fidanzati si stanno riavvicinando, si è ubriacato per dimenticare. Proprio in quel momento, è sopraggiunta Melek che lo ha visto da solo in spiaggia e si è avvicinata a lui. In quel frangente, il giovane, in preda all'alcol, ha iniziato ad elogiare l'amica dicendo che qualunque uomo si innamorerebbe di lei e l'ha baciata, lasciandola di sasso. La ragazza, a quel punto, ha cercato di ricambiare il suo bacio, ma Burak è svenuto. Nei giorni successivi, Melek ha provato a rimanere da sola con il suo amato ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 20 gennaio 2022) Unasarà in arrivo per la dolce e generosa Melek ais in the air. La ragazza è innamorata pazza di Burak, il suo titolare, ma lui non sembra ricambiare i suoi sentimenti. Al contrario, sembra molto preso da Eda e, di recente, quando ha visto la Yildiz in compagnia di Serkan Bolat e si è reso conto che i due ex fidanzati si stanno riavvicinando, si è ubriacato per dimenticare. Proprio in quel momento, è sopraggiunta Melek che lo ha visto da solo in spiaggia e si è avvicinata a lui. In quel frangente, il giovane, in preda all'alcol, ha iniziato ad elogiare l'amica dicendo che qualunque uomo si innamorerebbe di lei e l'ha baciata, lasciandola di sasso. La ragazza, a quel punto, ha cercato di ricambiare il suo bacio, ma Burak è svenuto. Nei giorni successivi, Melek ha provato a rimanere da sola con il suo amato ...

